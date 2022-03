Divano in pelle, raffinatezza e comfort per gli spazi del soggiorno

Il soggiorno è certamente uno degli ambienti più vissuti della casa, quello dove si ricevono gli ospiti, ma anche quello dove è possibile passare momenti di grande relax.

Arredare il living con soluzioni funzionali e alla moda è quindi indispensabile per creare uno spazio importante.

La zona del soggiorno deve trasmettere accoglienza, comfort e raffinatezza, per questo ogni elemento di questo spazio va scelto con la massima attenzione. Il divano è sicuramente il protagonista di questa stanza e deve creare un’atmosfera di benessere e calma.

Il divano in pelle è una scelta vincente: garantisce grande comfort e ha un look elegante. É ideale sia per salotti classici che per living moderni, si adatta a qualsiasi stile e ambiente.

Questo è sinonimo di esclusività e durata nel tempo, infatti è un pezzo sempre di moda. Conserva nel tempo un fascino immutabile e ha sempre una straordinaria resa tattile. La pelle infatti è un materiale morbido.

Vediamo insieme quale divano LeComfort in pelle è più adatto al progetto di interior design.

I divani lineari: i più classici

Il divano lineare è il più classico di tutti con sedute parallele. Può essere a due, tre o più posti in base allo spazio disponibile.

Tra i tanti modelli LeComfort si può scegliere:

I divani angolari a forma di “L”

Se il soggiorno non è molto grande si può optare per un divano angolare. I divani LeComfort a forma di “L” ti permettono di mettere insieme più sedute in base allo spazio a disposizione.

Oltre al divano puoi aggiungere la chaise loungue che è molto comoda perché consente una posizione di grande comfort.

Il divano trasformabile

Se hai a disposizione un monolocale o si è soliti ospitare persone si prenderà in considerazione il divano letto. LeComfort mette a disposizione diversi modelli:

a libro ,

, a ribalta da valutare in base alle proprie esigenze.

I divani letto LeComfort sono pratici e salvaspazio proprio perché l’ingombro deve essere minimo.

La manutenzione

Il divano in pelle va trattato con attenzione per poterlo conservare sempre bello, va posizionato lontano da fonti di calore e di luce per evitare che la pelle si rovini. Inoltre, bisogna ricordare che va pulito solo con detergenti delicati e non aggressivi.

La qualità

Attenzione i divani in pelle non sono tutti uguali e soprattutto non tutte le pelli utilizzate.

Cambiano gli spessori, la qualità della materia prima, le lavorazioni e i trattamenti per le finiture. LeComfort per tutti i suoi divani utilizza pellami con una concia e una finitura di grande qualità.

I colori del divano in pelle

Scegliere il colore del divano in pelle non è semplice. Sono tanti i consigli: tenendo conto dello stile dell’arredamento del soggiorno del proprio gusto personale ma anche di variabile come l’illuminazione e l’ampiezza degli ambienti.

A nostro parere i colori più adatti sono le nuance chiare: bianco, beige, avorio o le nuance calde come il marrone in tutte le sue tonalità. Sempre valide le nuance del grigio e il nero.

Conclusioni

Un divano in pelle è probabilmente uno degli elementi più importanti del soggiorno perché è in grado di combinare comodità e funzionalità. Gli utenti, in base alle loro esigenze arredative, potranno scegliere nel vasto catalogo LeComfort un modello piuttosto che un altro.

I divani in pelle dell’azienda si combinano con vari stili di arredamento. Tra i pregi della pelle c’è anche la capacità di non trattenere la polvere, caratteristica che lo rende perfetto per i soggetti allergici, che in questo modo non corrono rischi.

Ultima ma non per importanza, è la premura dell’azienda nei confronti della cura della pelle. Si consiglia di applicare uno strato di crema specifico per la pelle almeno due volte all’anno.

Guarda in video sul divano in pelle Egon: