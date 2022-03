Il decreto Sostegni Ter e il successivo decreto correttivo hanno apportato numerose modifiche alla già complessa disciplina che regola le agevolazioni fiscali per la casa e, nello specifico, il Superbonus 110%.

Con la conversione in legge del Sostegni Ter si chiariscono le norme che avranno valore per professionisti tecnici, imprese, condomini e privati cittadini.

Tra le novità c’è la possibilità di due ulteriori cessioni, ma solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’apposito albo, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Inoltre, sono state introdotte nuove regole sui massimali per le assicurazioni dei tecnici asseveratori, introduce nuovi obblighi per la sicurezza sul lavoro in ambito edile e molto altro ancora.

Di questi temi si tratterà all’interno del webinar Superbonus 110% dopo la conversione in legge del Decreto Sostegni Ter e correttivo organizzato con la collaborazione di EdilTecnico che si terrà Martedì 5 aprile dalle ore 15:00 alle 18:00.

Il programma e il docente

Il corso dal taglio eminentemente pratico mira a fornire un quadro chiaro della situazione, approfondendo le questioni più controverse con l’obiettivo di fornire ai tecnici, ai commercialisti, agli amministratori di condominio e ai privati cittadini interessati alle agevolazioni edilizie sulla casa degli strumenti interpretativi utili per affrontare i problemi sul tavolo.

In particolare, il programma del corso verterà su:

Interventi e scadenze

Appalti e CCNL edilizia

Nuovo prezzario MiTE

Asseverazioni e assicurazioni

Revisione sanzioni per i tecnici

Sconto in fattura e cessioni

Bollino e verifiche Entrate

Durante il webinar interverrà la docente:

Antonella Donati: giornalista professionista. Ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

