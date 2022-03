Bonus edilizi, i nuovi codici tributo F24 per i crediti da cessione e sconto

Con la Risoluzione n 12/E del 14 marzo 2022 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per le comunicazioni delle opzioni inviate dal 17 febbraio 2022.

Questo tenuto conto del recente intervento normativo (art 1 comma 2 DL 13/2022) che ha modificato e differenziato la disciplina applicabile in caso di prima opzione per la cessione del credito rispetto allo sconto in fattura, allo scopo di distinguere le due fattispecie nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione del credito tramite modello F24.

Per le opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022 restano invece validi i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020.

Codici tributo F24 Bonus edilizi, sconto o cessione

Ecco i nuovi codici tributo:

“7701 ” denominato “ CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;

” denominato “ art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”; “7702” denominato “ CESSIONE CREDITO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;

denominato “ art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”; “7703” denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;

denominato art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”; “7704” denominato “CESSIONE CREDITO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;

denominato art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”; “ 7705 ” denominato “CESSIONE CREDITO – BONUS FACCIAT E art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;

” denominato E art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”; “7706” denominato “ CESSIONE CREDITO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;

denominato “ art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”; “7707” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;

denominato art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”; “7711” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;

denominato art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”; “7712” denominato “ SCONTO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;

denominato “ art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”; “7713” denominato “SCONTO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;

denominato art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”; “7714” denominato “ SCONTO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;

denominato “ art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”; “7715” denominato “SCONTO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;

denominato art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”; “7716” denominato “SCONTO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;

denominato art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”; “7717” denominato “SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”.

Ricordiamo nuovamente che questi codici tributo sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate dal 17 febbraio 2022. Per le opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022 restano validi i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020.

In sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate, questi codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Ricordiamo che, affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione o ulteriormente ceduti secondo le disposizioni vigenti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito Entrate.

Attraverso la stessa Piattaforma, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, secondo le disposizioni vigenti.

Anno di riferimento

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito.

Quindi ad esempio, per le spese sostenute nel 2021, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”, e così via.

Controlli di Entrate

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia Entrate effettuerà controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.

