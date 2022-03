BIM: torna la 5° Conferenza Nazionale IBIMI – buildingSMART Italia

Torna l’annuale appuntamento con la Conferenza Nazionale di IBIMI buildingSMART Italia.

La 5° edizione del 2022 si svolgerà il 19 maggio 2022 in maniera “ibrida” perché oltre allo streaming su piattaforma GoToWebinar è previsto un incontro in presenza che si terrà nel cuore di Roma, presso il Centro Congressi Fontana di Trevi, situato nello splendido palazzo voluto da Benedetto XV come sede dell’Università Gregoriana, e si svolgerà nella Sala Loyola.

La finalità dell’evento è quella di condividere delle migliori pratiche e conoscenze sull’andamento dello sviluppo tecnologico e di standardizzazione della metodologia OpenBIM.

Per i partecipanti alla Conferenza è stato richiesto il rilascio di CFP ai maggiori ordini professionali.

Vediamo nel dettaglio le sessioni e il programma della conferenza.

4 sessioni dedicate all’applicazione degli standard open data

La conferenza sarà strutturata in 4 sessioni, ciascuna delle quali dedicata ad un diverso ambito di applicazione degli standard open data.

Ripercorrendo le attività svolte all’interno dei gruppi di lavoro e attraverso la presentazione di casi studio e best practice, con l’obiettivo di analizzare i molteplici aspetti dell’approccio OpenBIM da strumento a:

supporto della messa in opera del PNRR per le Pubbliche Amministrazioni Locali ,

, risorsa per una progettazione coordinata nell’intero Lifecycle del costruito ,

, supporto nell’applicazione alle opere puntuali per il miglioramento delle performance dell’edificio,

per il miglioramento delle performance dell’edificio, volano per il rilancio delle grandi opere previste dal PNRR con la release di IFC 4.3.

Un’occasione per nuovi spunti di riflessione sulla vision di lungo termine, esplorando possibili scenari futuri, e sulle nuove sfide e opportunità per i professionisti, tra formazione, qualifiche e certificazioni.

Il programma della conferenza

9:30 – 10:00 _Saluti istituzionali ed introduzione ai temi della conferenza – Anna Moreno , Presidente IBIMI bS e Lorenzo Nissim , Vicepresidente IBIMI bS

_Saluti istituzionali ed introduzione ai temi della conferenza – , Presidente IBIMI bS e , Vicepresidente IBIMI bS 10:00 – 11:00 _OpenBIM per la Pubblica Amministrazione Locale: strumenti aperti a supporto della messa in opera del PNRR – A cura di Franco Coin , coordinatore gdl Rilascio Digitale Permessi Edilizi

_OpenBIM per la Pubblica Amministrazione Locale: strumenti aperti a supporto della messa in opera del PNRR – A cura di , coordinatore gdl Rilascio Digitale Permessi Edilizi 11:00 – 11:30 _Coffee break

_Coffee break 11:30 – 13:00 _OpenBIM per la progettazione architettonica: sfide e soluzioni dal modello alla manutenzione – A cura di Anna Moreno , Presidente IBIMI e coordinatore gdl Efficienza Energetica

_OpenBIM per la progettazione architettonica: sfide e soluzioni dal modello alla manutenzione – A cura di , Presidente IBIMI e coordinatore gdl Efficienza Energetica 13:00 – 14:00 _Lunch break

_Lunch break 14:00 – 15:30 _OpenBIM per la sostenibilità dell’edificio: applicazione alle opere puntuali per il miglioramento della performance sismica ed energetica – A cura di Stefano Ricatti e Andrea Aiello , coordinatori gdl Impianti Elettrici e Speciali

_OpenBIM per la sostenibilità dell’edificio: applicazione alle opere puntuali per il miglioramento della performance sismica ed energetica – A cura di e , coordinatori gdl Impianti Elettrici e Speciali 15:30 – 16:00 _Coffee break

_Coffee break 16:00 – 17:30 _OpenBIM per le infrastrutture: IFC 4.3 pronto all’uso per le grandi opere del PNRR – A cura di Paolo Borin , coordinatore gdl IFC Road ed Evandro Alfieri , coordinatore gdl OpenBIM for Rail

_OpenBIM per le infrastrutture: IFC 4.3 pronto all’uso per le grandi opere del PNRR – A cura di , coordinatore gdl IFC Road ed , coordinatore gdl OpenBIM for Rail 17:30 – 18:00_Saluti conclusivi e fine dei lavori

Il programma potrebbe subire aggiornamenti essendo in via di definizione.

Come partecipare

Sono aperte le iscrizioni. I biglietti per la partecipazione in presenza (comprensivi di catering) sono attualmente in promozione alla tariffa Early Bird di 64€ iva inclusa.

Ricordiamo che IBIMI è un’associazione no profit iscritta al MISE ai sensi della legge 4 del 2013, con l’intento di supportare e promuovere la digitalizzazione dell’industria delle costruzioni.

L’associazione, divenuta un attore chiave del BIM in Italia, rappresenta un mediatore neutrale tra tutti gli stakeholder della filiera edile, costituendo uno spazio unico di scambio e dialogo, in cui i professionisti del BIM condividono la loro esperienza per aumentare le proprie competenze.

Dal 2019 IBIMI è il capitolo italiano di buildingSMART International, la rete mondiale che lavora sulle sfide internazionali dello smart building.

5° Conferenza Nazionale IBIMI – buildingSMART Italy

19 maggio 2022 ore 9:30 – 18:00

Centro Congressi Fontana di Trevi, Piazza della Pilotta, 4 – Roma

e su piattaforma GoToWebinar

Ediltecnico è tra i communication partners dell’evento.

Per maggiori informazioni > www.ibimi.it

