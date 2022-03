Il webinar mira a fornire ai partecipanti un quadro aggiornato della normativa relativa alle agevolazioni fiscali per la sicurezza sismica delle strutture (il c.d. Sismabonus), per poi esaminare la disciplina e la normativa tecnica per intervenire sulle strutture in muratura mista nei centri storici con indicazioni su alcune soluzioni progettuali e materiali che possono essere impiegati per tali interventi.

Il corso Miglioramento sismico degli edifici in muratura mista. Normativa, opportunità PNRR e soluzioni tecnologiche, organizzato da International Campus e The PLAN, con il contributo incondizionato di Diasen e Maggioli Editore, si terrà Martedì 14 giugno 2022 dalle ore 16:00 alle 18:00.

Programma e docenti

Il programma si articolerà:

16:00-16:30 Sismabonus, lo stato dell'arte sulla agevolazione fiscale per la sicurezza strutturale, Andrea Barocci.

Sismabonus, lo stato dell’arte sulla agevolazione fiscale per la sicurezza strutturale, Andrea Barocci. 16:30-17:30 Riqualificazione strutturale nei centri storici: la normativa, le criticità su restauro e recupero degli edifici, Gianluca Loffredo.

17:30-18:00 Ecomalte innovative per l'adeguamento sismico di edifici in muratura mista, Simone Sonaglia.

I docenti che interverranno nel webinar saranno:

Andrea Barocci, ingegnere strutturista, fondatore di IDS

Gianluca Loffredo, Subcommissario straordinario alla ricostruzione Sisma 2016

, Subcommissario straordinario alla ricostruzione Sisma 2016 Simone Sonaglia, R&D and Technical director, Diasen group SRL

Sono previsti i crediti formativi per Architetti e Ingegneri.

Foto di copertina: iStock/mustafabilgesatkin