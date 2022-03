Bonus Mobili anche per chi usufruisce del Sismabonus Acquisti

È possibile usufruire del Bonus Mobili ed Elettrodomestici anche in caso di acquisto di una casa antisismica agevolato con Sismabonus Acquisti? Abbiamo già parlato della compatibilità tra Sismabonus e Bonus Mobili, ma il Sismabonus Acquisti ha delle particolarità che rendono legittimo questo dubbio.

Ricordiamo infatti che il Sismabonus Acquisti (o Sismabonus Acquisto) consiste in una detrazione d’imposta del 75% o dell’85% del prezzo di acquisto (a seconda che si sia ottenuto un salto di classe di rischio oppure due) di case antisismiche ovvero di unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (come da ordinanza PCM n. 3519 del 28 aprile 2006), demoliti e ricostruiti da imprese di costruzione o ristrutturazione che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (>> più dettagli in questo articolo).

Finché è in vigore il Superbonus, l’aliquota, da 75 o 85, passa a 110 e l’agevolazione assume la forma di Super Sismabonus Acquisti (>> trovi le scadenze aggiornate del Sismabonus Acquisti in questo articolo).

Sismabonus Acquisti compatibile con Bonus Mobili

Risponde (positivamente) al dubbio sulla compatibilità tra le due agevolazioni il Direttore dell’area fiscale dell’Ance Marco Zandonà, sul numero di lunedì 7 marzo 2021 di L’Esperto Risponde del Sole24Ore.

Zandonà conferma infatti che anche nell’ipotesi di Sismabonus Acquisti trova applicazione il Bonus Mobili per l’acquisto dell’arredamento e degli elettrodomestici destinati a essere utilizzati nell’immobile acquistato. Nella risposta l’esperto cita varie risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate (risposte 61, 62 e 64 del febbraio 2019) e la circolare 7/E/2021 dove si legge (a pagina 376) che “il Bonus mobili spetta anche ai contribuenti che fruiscono del Sisma bonus, nonché per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, del Superbonus di cui al comma 4 dell’art. 119 del d.l. n. 34 del 2020.”

Ricordiamo anche che il Bonus Mobili ed Elettrodomestici è l’agevolazione fiscale che consente di portare in detrazione sulla propria dichiarazione dei redditi il 50% delle spese per l’acquisto di mobili, arredi e grandi elettrodomestici, in dieci quote annuali di pari importo. Per il 2022 il tetto di spesa è stato fissato a 10 mila euro >> Trovi tutti i dettagli dell’agevolazione nel nostro speciale

Immagine: iStock/RossHelen