Quando parliamo di massetto intendiamo uno strato superficiale del supporto sul quale verrà eseguita, in un secondo momento, la posa della pavimentazione, si tratta quindi di un elemento costruttivo molto importante che fa da collegamento tra il sottofondo strutturale e il pavimento sul quale si cammina.

Di questo argomento se ne parlerà nel webinar gratuito Efficientamento energetico, acustico e strutturale: l’utilizzo di massetti ad alta tecnologia, organizzato da International Campus e The PLAN, con il contributo incondizionato di Diasen e Maggioli Editore, che si terrà il giorno Martedì 12 aprile 2022 dalle ore 16.00 – 18.00. che si terrà il giornodalle ore

Il programma e i docenti

L’iniziativa mira a fornire ai partecipanti contezza di come il massetto, usando soluzioni ad alto contenuto tecnologico, possa contribuire in maniera sensibile al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro. Inoltre, sarà richiesto per il corso l’accreditamento per la formazione continua di architetti e ingegneri.

Il programma si articolerà:

16:00-17:00 Valutazione delle prestazioni di componenti edilizi sul fabbisogno di energia utile con metodi stazionari e dinamici, Costanzo Di Perna.

17:00-17:30 Come progettare involucri energeticamente efficienti: sottofondi ad alta tecnologia, Simone Sonaglia.

Come progettare involucri energeticamente efficienti: sottofondi ad alta tecnologia, Simone Sonaglia. 17:30-18:00 Massetti fibrorinforzati – Quali vantaggi? – Le loro prestazioni tecnico-funzionali – Esperienza di posa in cantiere Fabio Rodio.

I docenti che interverranno saranno:

Costanzo Di Perna , professore ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche.

Simone Sonaglia , R&D and Technical director, Diasen group SRL.

, R&D and Technical director, Diasen group SRL. Fabio Rodio , arch designer Studio di Architettura StudioArteProgetti.it – Cosenza.

, arch designer Studio di Architettura StudioArteProgetti.it – Cosenza. Con la moderazione di Andrea Barocci, ingegnere strutturista, fondatore di IDS.

Il Manuale di progettazione per la riqualificazione energetica sugli aspetti fiscali del Superbonus 110. Indicazioni pratiche sulla progettazione dell’efficienza energetica al fine di garantire il doppio salto di classe e le performance richieste dalla normativa in materia.

Per tutti gli aspetti legati ad errori di posa, anche del massetto, che comportano poi la creazione di sorgenti di rumore.

Difetti nella progettazione acustica degli edifici Renzo Sonzogni, 2021, Maggioli Editore 2021, Come si limita il rumore di calpestio alle basse frequenze? Come si realizza un solaio garantendo che al piano sottostante non sia assolutamente udibile il rumore da calpestio? E ancora, come si tiene conto in fase di progetto della perdita nel tempo dell’efficienza dei...



