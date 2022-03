Danni e difetti di infissi e serramenti: prevenirli e correggerli

Quali sono i danni e i difetti più comuni che interessano infissi e serramenti? Come poterli prevenire? E come poterli correggere in caso ormai si siano presentati?

Ne parliamo con Massimiliano Aguanno e Daniele Cagnoni, esperti serramentisti e docenti al Corso di Alta Formazione sulle Patologie Edilizie 2022, durante il quale approfondiranno la questione nel dettaglio, dal punto di vista termico e acustico, partendo dalle fasi di progettazione per arrivare a quelle di posa in opera e manutenzione.

Guarda qui il video completo (dura circa 12 minuti):

00:01:50 Danni e difetti dei serramenti: introduzione al tema e contenuti del modulo di formazione (Daniele Cagnoni)

00:05:52 Tre consigli per progettisti per la progettazione e la messa in opera di infissi e serramenti (Massimiliano Aguanno)

Per approfondire il tema possono interessarti anche gli articoli scritti dagli stessi esperti: Collegamento infissi e cappotto. Attenzione ai dettagli di progetto e di posa (Daniele Cagnoni), Infissi: aria, acqua e vento vanno a braccetto con la prestazione acustica e termica (Massimiliano Aguanno).

